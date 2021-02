Vaccini: lunedì al via le prenotazioni per gli over 80, dal 15 gli under 55

Ragusa - Da lunedì 8 febbraio gli ultra 80enni siciliani potranno iniziare a prendere appuntamento per la prima dose di vaccino anti Covid in uno degli oltre 60 punti di somministrazione del vaccino attivati sull'Isola. La prenotazione deve avvenire col Postamat o sul sito delle Poste, online già da oggi per il rodaggio tecnico. E visto che i nuovi vaccini Astazeneca non sono ancora stati ben testati sugli anziani, da metà mese – quando cominceranno ad arrivare le prima fiale – partirà in contemporanea la raccolta adesioni da parte degli under 55, nella stessa modalità telematica. Un nuovo cambio in corsa per la tormentata campagna vaccinale: quella che doveva essere la fase 3 della campagna, andrà avanti parallelamente a quella 2 degli over 80, che inizieranno a presentarsi in ordine cronologico negli ambulatori dall’ultima settimana del mese (chi non è in grado di muoversi dovrebbe essere raggiunto dalle Asp a domicilio).

Nessun assalto al buffet per i “giovani”: si comincerà comunque dalle categorie più a rischio, forze dell'ordine e docenti. Chiaramente sarà inevitabile l’attivazione di ulteriori centri dedicati nelle Asp. Negli ultimi due giorni sono atterrate sull'Isola altre 40.500 boccette che - in base all'aggiornamento del report governativo - portano a 241.615 il totale di quelle consegnate finora. Ne sono state iniettate 183.533, il 76%: 95.489 a donne e 87.684 a uomini. Nel fine settimana inizieranno il protocollo altri 30mila. La Fondazione Gimbe comunica che la percentuale di siciliani che, al 3 febbraio, ha completato il ciclo vaccinale è pari all’1,55%: al sesto posto tra le regioni in Italia, dove la media è appena dell’1,36%. Di questa quota ancora minuscola, corrispondente al 30% di chi ha ricevuto la prima dose, solo il 20% non appartiene al personale sanitario.