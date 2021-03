Vaccini per soggetti fragili, Lupo (Pd): "Grave disorganizzazione a Ragusa"

Ragusa - "La disorganizzazione della campagna vaccinale per i soggetti fragili in Sicilia costringe ogni giorno cittadini affetti da patologie anche gravi a lunghe file, anche sotto la pioggia, mentre il personale sanitario non sa più quali disposizioni seguire". Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo PD all'Ars. "La scelta di programmare 150 somministrazioni ogni ora necessita di un'organizzazione adeguata per uscire dal caos. - aggiunge - Per non parlare poi dei problemi legati alle prenotazioni, con la piattaforma che, pare, non riconosce i diabetici con complicanze come soggetti fragili ed altre categorie di ammalati cronici, non consentendo la prenotazione del vaccino, e della confusione di ruoli e competenze tra commissari Covid e Asp". "Per velocizzare le vaccinazioni bisogna rendere esecutivo l'accordo siglato con i medici di famiglia che con grande competenza possono operare anche nei centri vaccinali. Il presidente Musumeci intervenga subito - conclude - per eliminare le disfunzioni".

Ieri a Ragusa chi aveva prenotato il vaccino anticovid, rientrando nella platea dei soggetti "estremamente vulnerabili" ha trovato un'amara sorpresa. Si sono presentati in centinaia, distribuiti per fasce orarie, al centro Hub ragusano, inaugurato domenica scorsa nei locali dell'ex Ospedale civile. Ma la prenotazione, per alcuni di loro, è stata "congelata" in attesa di nuove comunicazioni. Non ci sono i vaccini Pfizer, è stato detto agli interessati dagli operatori sanitari. Qualcuno dei presenti ha allertato le forze dell'ordine e la Protezione civile, intervenute per assicurare il rispetto delle norme anti contagio. L'ufficio stampa dell'Asp ha assicurato che si sta procedendo con la vaccinazione, ma all'appello ieri sono mancate oltre 300 dosi che hanno contribuito ad alimentare disagi tra gli utenti. In serata, la situazione è tornata alla normalità con l'arrivo delle scorte dei vaccini Pzifer.