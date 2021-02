Vaccini, prenotazioni online e telefoniche: la campagna over 80 è nel caos

Ragusa - La Regione Sicilia ha assicurato che immunizzerà tutti gli over 80 entro fine mese, ma al momento non si conosce una data certa per l’inizio della campagna. Nelle uniche due regioni - Lazio e Campania - dove stamattina hanno iniziato ufficialmente a raccogliere le prenotazioni degli ultra80enni, la trafila si annuncia complicata. Già dalla mezzanotte sul sito della Regione Lazio, dove ne vivono oltre 400mila, è comparsa una schermata fissa: "Il sistema sarà attivo da lunedì 1° febbraio", senza specificare l'ora in cui sarebbe stato possibile finalmente collegarsi. Quindi un’altra scritta informava gli utenti di non meglio precisati “problemi tecnici”, tuttora in corso di risoluzione. Presi d’assalto i due numeri telefonici deputati all’assistenza - 06 164161841 e quello verde 800118800 - di cui solo il secondo è facilmente raggiungibile.

In Campania alle 19 di ieri sera c'erano già state 22.700 prenotazioni, sulla piattaforma manca però la voce per indicare chi, per condizioni di salute, non può muoversi dal proprio alloggio. Qui le iniezioni, dopo l'incetta di adesioni, scatteranno comunque nella seconda settimana di febbraio. Al netto delle disponibilità effettive di fiale in congelatore - sulle cui fornitura pesa sempre l’incertezza - sono in tutto quasi 4 milioni le persone con oltre 80 anni in Italia, il 6,5% della popolazione. Una bella fetta, per cui manca una regia nazionale che ne coordini il flusso in maniera omogenea nel Paese. Da qui a metà mese, l’attuale calendario prevede l’inizio delle prenotazioni anche in Friuli, Emilia Romagna e Piemonte, mentre in Liguria si partirà dalla terza. Le restanti regioni sono tuttora non pervenute.