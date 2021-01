Vaccini quasi finiti in Sicilia: iniettato oltre il 78%, ne restano 17mila

Ragusa – L’Asp Ragusa ha comunicato ieri sera di aver inoculato oltre il 60% dei vaccini ricevuti: 4.573 su 7.020. A livello ragionale – in base a i dati piattaforma ministeriale Microsoft Power BI aggiornati a domenica notte, la Sicilia – partita in quarta con le forniture – è ferma da una settimana a 78.685, di cui 61.694 già iniettate, il 78,4%. In tutta l’Isola, da stamattina, ne restano appena 17mila. Non ci si racconti che è tutto ok: che è normale restare senza scorte sufficienti e che lo stop alle vaccinazioni era stato preventivato. Almeno altre 7 regioni, oltre la nostra, sono attualmente intorno o oltre l'80%. In Campania, che nella classifica ha toccato lo strano numero del 101%, da ieri Vincenzo De Luca ha sospeso ufficialmente la campagna vaccinale. E chi deve fare il richiamo? Quando arriveranno le nuove dosi e quante saranno? Domande lasciate inevase, finora.

“Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini - ha scritto il governatore campano su Facebook -, è questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”. Oggi doveva essere il giorno delle prime 47mila boccette Moderna, per rimpinguare quelle Pfizer in esaurimento, ma sul punto non c’è alcun aggiornamento ufficiale. Nella settimana dal 25 gennaio è prevista, in teoria, la consegna di altre 66mila dosi Moderna, per arrivare entro fine mese a un totale di 113mila. E Pfizer? Da giorni non sbarca più nulla. L’Italia si era aggiudicata il 13,5% delle 200 milioni di dosi accordate dalla casa farmaceutica tedesca all’Europa: che fine hanno fatto questi giganteschi carichi promessi? Manca chiarezza su date e quantità: se le nuove scatole non arriveranno entro domani, anche la Sicilia sarà costretta a interrompere le somministrazioni. Ci mancherebbe solo questo, in un momento così delicato sul fronte dell’emergenza regionale.