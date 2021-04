Vaccini, si può fare il richiamo con un farmaco diverso dalla prima dose?

Vaccini. Si può fare il richiamo con un farmaco diverso rispetto alla prima fiala? La Germania propone che chi ha avuto AstraZeneca per la prima dose possa ricevere la seconda con un altro vaccino. Questo perché la Germania ha raccomandato Astrazeneca a solo le persone con più di sessant'anni.

La decisione è nata dai rarissimi casi di trombosi avvenuti in alcuni giovani. Ecco perchè gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose con AstraZeneca resterebbero senza richiamo. Si pensa allora di somministrare la seconda dose con Pfizer o Moderna.

Qual è il problema nel diversificare la prima e la seconda dose?

"Teoricamente nessuno, anzi due vaccini diversi potrebbero stimolare meglio il sistema immunitario" spiega Sergio Abrignani, professore di immunologia alla Statale di Milano. "Il problema è che non abbiamo una conferma pratica dalle sperimentazioni. Alcuni studi sono in corso ma al momento non abbiamo dati sull'efficacia della combinazione".