Vaccini, Sicilia terza in Italia: quasi 45.000 dosi iniettate

Ragusa – La Sicilia è terza nella classifica nazionale dei vaccini somministrati in assoluto, 44.211 alle prime ore di stamani, preceduta solo dal Lazio, a quota 49.450, e scavalcata in nottata dal Veneto (45.919), che ne avevano già somministrate oltre l’80% ed è stato rifornito ieri sera di altre migliaia di scatole Pfizer. Come accadrà tra oggi e domani anche per l’Isola. Bene anche la classifica delle iniezioni per dosi ricevute: la Sicilia è quarta, a pari merito con il Lazio, con oltre il 56%. Con 78.685 fiale in frigo la nostra resta la quinta fornitura più grande del Paese, nella lista capitanata sempre dalla Lombardia (153.720). E dalla prossima settimana arrivano pure le boccette Moderna.

La stragrande maggioranza dei vaccinati sono operatori sanitari tra i 50 e i 60 anni: è il dato che condividono tutte le regioni. In Sicilia sono finora 34.272, cui si aggiungono3.997 unità del personale non sanitario e 307 ospiti di strutture residenziali. Ma ci sono anche 86 ultra90enni e 77 ragazzi tra i 16 e 19 anni. Il primo target è così suddiviso: 79.385 professionisti della sanità e organico ospedaliero; 21.551 ospiti e 10.463 impiegati delle 1.465 Rsa operative; 8.600 sanitari privati; 3.092 operatori del 118; 4.721 medici di base e pediatri e 1.455 loro collaboratori; 2.956 operatori della Medicina di emergenza territoriale; 4.527 unità di personale assunto apposta per l'emergenza Covid; 3.534 specializzandi e 800 studenti di Medicina generale. Tutti entro marzo, stando al calendario ufficiale, compreso il richiamo, decisivo perché il siero sia efficace.

E i volontari? Le migliaia di infermieri, barellieri e soccorritori che hanno rischiato gratuitamente la vita aiutando Protezione civile, Croce Rossa e la miriade di piccole associazioni di volontariato sparse sul territorio? Che tanto hanno sopperito e continuano a sopperire in questi giorni alle mancanze dello Stato in ogni aspetto dell’emergenza? Non avendo formalmente un contratto o un’iscrizione a un ordine, sono stati esclusi in tutta Italia non solo dalla prima ma anche dalla seconda tornata, che dalla primavera riguarderà over 70, categorie fragili e uffici pubblici. Stesso trattamento per docenti e bidelli a contatto con i ragazzi. Eppure sono persone strategiche, esposte anche più d’altre ai rischi di contagio.