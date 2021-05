Vaccini sold out: appuntamenti rimandati, prenotazioni over 30 a giugno

Ragusa - Come nell’Open del weekend precedente, anche nell’ultimo a un certo punto il vaccino Pfizer è stato bloccato per essere somministrato esclusivamente a chi aveva prenotato. Là dove ancora ne avanzava. Non solo in Sicilia ma in mezzo Paese alcune prenotazioni di prime dosi sono già state spostate a giugno, per garantire le seconde. E’ tornato il problema delle forniture. E alla penuria ha contribuito anche l’Open no-limits del fine settimana. Mercoledì sbarcherà sull’Isola un nuovo carico del gettonatissimo siero americano, mentre sono in consegna 29.700 Moderna e 12.500 Astrazeneca: 42.200 in tutto di cui 2.300 destinati alla provincia di Ragusa.

Mercoledì cominciano le iniezioni a 35mila maturandi; a inizio giugno è previsto l’allargamento delle prenotazioni alla fascia 30-39 anni; nel frattempo c’è da organizzare i richiami durante le vacanze. Una vasta platea si sta preparando ad essere coinvolta nella campagna: potrebbe essere il momento buono per autorizzare a Sputnik, con cui San Marino sta vaccinando i turisti (non italiani), visto che il nostro Reithera è stato bloccato dalla Corte dei conti. Ma in coda ci sono pure Curevac, Novavax, Sinovac: brevetti liberalizzati o meno, tra qualche mese ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.