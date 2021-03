Vaccini, stop e psicosi: in Sicilia 20mila iniezioni saltate in due giorni

Ragusa - Seimila appuntamenti saltati "d'ufficio" solo ieri in Sicilia, per lo stop nazionale ai lotti Astrazeneca, e altrettanti programmati per oggi e domani per altrettanti e insegnanti over 70 siciliani. Gli utenti in lista sono stati avvisati con un sms dell'appuntamento saltato: chi doveva fare la prima iniezione slitterà probabilmente in coda, chi aspettava il richiamo recupererà in corsa, comunque entro la dozzina di settimane entro cui va necessariamente praticata la seconda puntura perché il vaccino produca la massima copertura di anticorpi contro il Covid. Non è infatti possibile procedere con il siero di un’altra marca, ovvero Pfizer e Moderna: gli unici due sieri inoculati da due giorni in Italia, e in molti altri paesi europei, in attesa della decisione dell’Ema sul ripristino di Astrazeneca. Inutile dire che se lo stop non venisse revocato sarebbe una mazzata per la già lenta e caotica campagna vaccinale in corso: a livello nazionale si calcola che arriveremmo a fine settembre con 18 milioni di vaccinati in meno sui pronostici.

Pure la psicosi sta facendo il suo e non è detto che sparirà di colpo con il nuovo ok dell’Agenzia del farmaco: la diffidenza verso le istituzioni europee è forte ed erano già state oltre 10mila le disdette la scorsa settimana, specie nella parte orientale nell'Isola dove si sono registrate due morti sospette. C’è inoltre il rischio che la paura coinvolga anche gli altri sieri in inoculazione. Ad oggi, mercoledì 17, sono salite a più di 141mila le fiale in giacenza nei freezer siciliani, facendo scendere la percentuale complessiva di quelle somministrate al 79%. Come riporta la piattaforma governativa online, in 3 tre mesi è stato vaccinato poco più di mezzo milione di persone (ma almeno un terzo deve ancora ricevere il richiamo) sui quasi 5 milioni di abitanti dell’Isola. Continuando così ci sarà chi il vaccino non lo riceverà mai, anche perché la durata della copertura anticorpale è stimata attorno ai 6 mesi e già alla fine di quest’anno sarà scaduta in chi finora è riuscito a averlo: trattandosi di soggetti fragili o esposti a rischio, toccherà ricominciare da loro tornando da capo.