Vaccini, un lombardo vale di più? E' scontro nella Lega

E' scontro a distanza nella Lega, e all'interno della delegazione europarlamentare, sui criteri di somministrazione dei vaccini antiCovid. Nei giorni scorsi l’eurodeputato leghista Angelo Ciocca aveva sostenuto che “non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, possa ricevere meno vaccini, questo è clientelismo territoriale. Poi bisogna valutare quanto l'importanza economica del territorio: la Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese. Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un'altra parte d'Italia”.

L'affermazione dell'on. Ciocca ha destato un vespaio di polemiche, e ora anche una velata presa di distanze di un suo collega parlamentare europeo, Vincenzo Sofo, nato a Milano da genitori calabresi: "Guardando i dati pubblicati da Confindustria è evidente quanto per risollevarci sia necessario ripartire da un Sud che uscirà dalla pandemia ancor più malconcio del resto del Paese: lo dimostrano il calo dell’occupazione che in regioni come la Calabria è crollato del 7,8% (contro la media nazionale del 2,7%), e altri indicatori quali quelli relativi alle esportazioni, calate nel Meridione del 15,6% a fronte del -12,2% del Nord, e quello concernente le previsioni di crescita, che vede il Sud fermo a un +1,2% contro il 4,5% del Nord. L’unico modo utile per colmare questo divario e investire i fondi dell’Unione Europea senza imprigionarci in condizionali perverse è agire nel potenziamento delle infrastrutture, con il completamento della rete europea TEN-T la quale, portando autostrade e treni ad alta velocità nel Mezzogiorno, finalmente unirebbe l’Italia mettendola tutta sullo stesso livello e tutta in grado di comunicare e di commerciare con il resto del mondo”.

Così su Facebook, Sofo: "Al contrario di chi pensa che nella fase di rilancio del Paese si debba favorire (a partire dal #vaccino) il #Nord perché produce di più, io credo che invece gli strumenti che avremo a disposizione per risollevarci (a partire dal #RecoveryFund) vadano usati per riunire un’ITALIA che il COVID sta spaccando ancor di più.

Guardando i dati pubblicati da Confindustria ci si rende anzi conto del fatto che anzi per risollevarci si debba ripartire dal #Sud il quale uscirà dalla pandemia ancor più malconcio del resto del Paese, come dimostrano il calo dell’occupazione che in regioni come la #Calabria è crollato del 7,8% (contro la media nazionale del 2,7%) e questi altri due indicatori:

ESPORTAZIONI

Nord -12,2%

Sud - 15,6%

PREVISIONI DI CRESCITA 2021

Nord + 4,5%

Sud + 1,2%

Per colmare questo divario l’unico modo utile per investire i soldi dell’UE (senza imprigionarci in condizionalità perverse) sono le #infrastrutture, con il completamento della rete europea TEN-T che, portando autostrade e treni ad alta velocità nel Mezzogiorno, finalmente unirebbe l’Italia mettendola tutta sullo stesso livello e tutta in grado di comunicare e di commerciare con il resto del Mondo".