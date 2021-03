Vaccini, via al quarto filone: le prenotazioni dei siciliani super fragili

Ragusa - Nuovo cambio in corsa nella martoriata campagna vaccinale: Palazzo d’Orleans si adegua al nuovo piano nazionale, che blocca la somministrazione al target dei “servizi essenziali”, e prosegue le iniezioni per età anagrafica anziché per categoria. Stop a giornalisti e avvocati, che dovevano iniziare oggi, e anche ai magistrati: sarà effettuato il richiamo solo a giudici e pm che hanno effettuato la prima puntura. Erano diverse le procure e i tribunali, tra cui a Ragusa, in cui erano già partite. Disco verde invece da questa settimana alle prenotazioni dei circa 500mila siciliani "estremamente vulnerabili", affetti cioè da condizioni di danno d’organo preesistente o da una compromissione della risposta immunitaria che li espongono maggiormente al rischio di sviluppare forme gravi o letali di Covid (tutte le patologie sono elencate del documento Pdf allegato). Identiche le procedure per prendere appuntamento, che ricordiamo a questo link. Assessorato regionale alla Salute e Asp hanno già iniziato a riorganizzare quelli già fissati fino ad aprile, e si attendono a breve disposizioni più chiare al riguardo. Il nuovo filone prende il via in parallelo al altri 3 attualmente in corso sull’Isola: gli over 80, la fascia 70-79 anni e il personale scolastico e delle forze dell’ordine.

Meno male che è terminato almeno quello a operatori sanitari e ospiti delle rsa. E le forniture? Per il siero Johnson&Johnson monodose, che accelererà di molto il programma, se ne parla dalla seconda metà di aprile. In coda ci sono pure il tedesco CureVac e un altro americano, Novavax, ma ancora in fase di revisione dall’Ema; mentre russi e cinesi per ora non sembrano fare passi avanti con Sputnik V e Sinovac, almeno in Italia. Il report ministeriale conta oltre 110mila fiale disponibili a tutt’oggi nei frigoriferi siciliani. Finora è stato somministrato l’82,5% delle 630mila dosi ricevute da quando sono cominciati i conti. L’augurio è che, oltre ai tagli che continuano ad essere annunciati dalle compagnie farmaceutiche, non si metta di traverso pure la psicosi Astrazeneca: la paura è più contagiosa e letale del virus. Sabato a Caltanissetta su 600 persone che avevano prenotato il vaccino soltanto 194 hanno deciso di farlo, tra chi non si è presentato e chi invece ha rifiutato di farlo arrivato all’hub: "In queste ultime giornate abbiamo registrato una preoccupante percentuale di rinunzie e cancellazioni - rivela il direttore generale dell'Asp nissena, Alessandro Caltagirone -. Di contro, una significativa fetta della popolazione vorrebbe essere sottoposta a vaccinazione, ma non può perché non rientra nelle categorie individuate quali prioritarie”.