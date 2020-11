Vaccino Covid, lo produrrà anche la Pfizer di Catania?

Catania - Lo stabilimento catanese Pfizer – spiega un portavoce aziendale – al momento non è coinvolto in alcun modo dal processo di produzione del promettente vaccino, ma non è detto che non potrà esserlo in futuro. Attualmente i siti di produzione del candidato vaccino di Pfizer per il Covid sono infatti negli Usa gli stabilimenti di Saint Louis (Missouri), Andover (Massachusetts) e Kalamazoo (Michigan) oltre a Puurs, in Belgio, che provvederà prevalentemente per la fornitura europea. Ma dall’azienda, vista la potenziale enorme quantità di dosi necessarie, si annuncia che altri siti verranno selezionati successivamente. Uno scenario nel quale potrebbe rientrare anche lo stabilimento catanese.

