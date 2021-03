Vaccino Covid, vuoi sapere quando toccherà a te o ai tuoi cari? Clicca qui!

Ragusa - C'è più di una app per calcolare quando toccherà vaccinarsi a ciascuno di noi, in maniera ovviamente approssimativa dato che neanche i governi centrali riescono ad avere stime esatte su tempi e quantità delle forniture. “Vaccino Covid 19 per me” il nome di una delle piattaforme più usate dai nostri connazionali, ideata da un 37enne sviluppatore italiano residente a Berlino, Martin Sarsini, basata sui dati pubblicati sul sito del ministero della Salute che monitoriamo quotidianamente anche noi e quindi - per esperienza - da prendere con le pinze. Sei campi da compilare: età, regione di residenza, professione, patologie croniche ed eventuale domicilio in casa di riposo, anche se in Sicilia quest’ultima categoria è stata ormai quasi tutta immunizzata. L'algoritmo considera il ritmo di somministrazione della regione selezionata e la finestra temporale che si apre è ampia ma utile a fornire un periodo di riferimento, con una approssimazione verosimile. “E’ un work in progress” riferisce il creatore, che aggiorna costantemente l'applicazione con i nuovi sieri e le fasce inserite nel piano. Meno preciso OmniCalculator, il calcolatore dell’omonima startup polacca che ha pretese di previsioni mondiali: il form da riempire è quasi identico ma il software è impostato su parametri alquanto ipotetici. Al momento è più che altro un "giochino" con cui divertirsi a confrontare i pronostici dell'ultimo programma arrivato, molto attendibile e rilasciato sul sito di SkyTg24. Il modulo, elaborato con Quorum/Youtrend, richiede come i precedenti di inserire esclusivamente anni, categoria professionale e vulnerabilità sanitarie senza ulteriori informazioni personali, tutelando così al massimo la privacy dell'utente.

News Correlate Attualità Vaccini Covid gratis a metà, la campagna siciliana cara e arrabbiata