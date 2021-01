Vaccino, nel primo trimestre 2021 in Italia solo 15 mln di dosi (e non 28)

Roma - Ritardi nel piano vaccinazioni, che potrebbero portare l'Italia all'immunità di gregge da Coronavirus solo a fine anno. Dopo il taglio delle forniture del 29% della settimana scorsa e quello del 20% per la settimana in arrivo, la Pfizer ha promesso che non ci saranno nuove riduzioni. E che compenserà i tagli con un aumento delle consegne. Ma, viste le tante brutte sorprese dei giorni scorsi, nel governo Conte c’è un certo scetticismo.

AstraZeneca ha promesso che, se questa settimana arriverà il via libera dall’agenzia europea dei medicinali, comincerà a consegnare il suo vaccino in Italia dal 15 febbraio. Dovrebbero arrivare 1,1 milioni di dosi a febbraio, 2,3 a marzo. Numeri ben lontani dai 16 milioni di dosi annunciati all'inizio.

Moderna ha appena cominciano le consegne, ma i numeri previsti sono bassi: 1,3 milioni di dosi entro marzo. Nel primo trimestre di quest’anno dovremmo avere 15 milioni di dosi contro i 28 milioni indicati nella prima versione del piano vaccinale. Un traguardo troppo basso.