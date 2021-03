Vaccino, ritiro in Sicilia? Musumeci:"Non demonizziamo" 350 vaccini al dì

Ragusa - Ritiro vaccini Astrazeneca in Sicilia ? Musumeci: Non demonizziamo. Tuteliamo la salute di tutti. “Abbiamo affidato alla Magistratura il compito ad accertare se esiste una correlazione tra il decesso sospetto e l’effetto del vaccino stesso. Non demonizziamo i vaccini. Non c’è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Nello Musumeci intervenendo a Ragusa alla inaugurazione del centro provinciale hub vaccinazioni realizzato nell’ex Ospedale Civile. A proposito di restrizioni, Musumeci ha ribadito: “Conciliamo la misura delle chiusure e le misure del sostegno. Ho chiesto al governo nazionale di accelerare questo processo. Siamo pronti per fare partire la gigantesca macchina della vaccinazione , presto il peggio sarà alle spalle”.

“Da domani saranno somministrati 350 vaccini al giorno nella struttura hub dell’ex Ospedale Civile, ma man mano si arriverà alla media di 500 vaccini al giorno” -assicura il Direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia.