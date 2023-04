"Vado a Bari" ma biglietto è per Bali: Scalo a Giacarta mi ha insospettito

Bari - Per una 'L' scambiata per 'R', l'influencer esperto di Giappone, Marco Togni, rischiava di non poter partecipare al Festival 'Follow me' a Trani sabato 29 aprile: sul suo biglietto aereo, infatti, si è ritrovato come destinazione Bali invece di Bari.

È lui stesso a raccontarlo alle sue centinaia di migliaia di follower sui canali social con un video sfogo: "Qualche giorno fa chiamo il concierge della mia carta di credito spiegando che dovevo arrivare da Tokyo a Trani. Sono quindi loro a prenotare il biglietto aereo fino a Bari, si occupano di tutto".

All'aeroporto poi arriva la brutta sorpresa: "Quando ritiro il biglietto mi comunicano che lo scalo è a Giacarta - prosegue nel video - e lì mi chiedo perché per andare in Puglia devo fare scalo in Indonesia". Una volta controllata la prenotazione, il mistero si risolve: il suo biglietto era stato erroneamente prenotato per Bali e non per Bari.

L'influencer che da anni organizza tour per gli italiani in Giappone, nel reel intitolato 'bloccato in aeroporto' spiega quindi di essersi rifiutato di salire sull'aereo e che, previa richiesta di risarcimento, avrebbe prenotato un nuovo aereo, questa volta con la giusta destinazione pugliese. Un'avventura che effettivamente si è conclusa con il lieto fine, come mostrano le foto sui suoi canali social a Trani tra le bellezze naturalistiche e i selfie con i fan. Un episodio talmente surreale da aver diviso gli umori dei suoi follower, tra chi gridava alla geniale mossa di marketing per pubblicizzare il suo arrivo in Puglia, e chi invece ha assicurato di aver vissuto esperienze simili per altre destinazioni. Togni nei commenti al video Togni ha replicato ai suoi follower confermando la sua rabbia per l'errore e assicurando come fosse "la prima e ultima volta che uso questi servizi di prenotazione".