Val di Noto, 20 anni Unesco, sindaco di Noto con Franceschini

Roma - Il sindaco di Noto, Corrado Figura, è stato ieri a colloquio, a Roma, col Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini "per condividere il progetto culturale della nostra città.

Abbiamo focalizzato l’attenzione sulle celebrazioni del ventennale dell’iscrizione del Val di Noto nelle liste World Heritage UNESCO e sulla valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale ed artistico della città, a cominciare da Noto Antica". In giugno, infatti, ricorre il ventesimo anniversario del riconoscimento Unesco del Val di Noto e anche l'Infiorata in programma in maggio celebrerà questo importante anniversario.