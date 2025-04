Valentina Del Re è morta, addio alla violinista di “Propaganda Live": aveva 44 anni

Roma - Addio a Valentina Del Re, la violinista nota per aver fatto parte di diversi programmi tv, tra cui "Propaganda Live" è morta dopo una malattia contro cui combatteva da tempo: aveva 44 anni. Il funerale domani a Roma alle 11 presso il Tempio Egizio. «Era solare, una persona d'oro, aveva sempre un sorriso per tutti nonostante la malattia», il ricordo di Valerio Vicari con cui aveva iniziato aveva condiviso l'esperienza di Roma 3 Orchestra, dopo il periodo del Covid.

La musicista era nata a Roma e aveva iniziato a studiare musica a 5 anni alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, scegliendo il violino come suo strumento.

Continua lo studio presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone e con il M° S. Budeer (Teatro dell’Opera di Roma). Laureata in Filosofia con Lode presso l’Università di RomaTre, si specializza presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia come assistente per ciechi e ipovedenti lavorando in progetti nelle scuole e nei centri diurni; frequenta il corso triennale di Musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, effettuando tirocini e occupandosi della realizzazione dei progetti nelle scuole primarie e secondarie e nel reparto di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Forlanini di Roma.

Vanta numerose collaborazioni musicali; si è esibita come solista e in orchestra nel repertorio per violino solo, in duo e in varie formazioni da camera (Orchestra di RomaTre), ha partecipato a diversi allestimenti teatrali e spettacoli di vario genere (L. Pizzurro , G. Mazzucco, S. Vannelli), ha suonato in varie trasmissioni televisive (Alla ricerca dell’Arca, Buona Domenica), ha insegnato presso “Pensagramma”, “Tutto Musica”, “Scuola di Musica O. Respighi”, “Musicology School of Music”.