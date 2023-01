Valentina Persia: a Verissimo il dolore per il compagno morto a 42 anni

Valentina Persia ha raccontato a Verissimo il dolore per il compagno Salvo morto a 42 anni: «Non si supera mai, è stato uno choc»

Valentina Persia, classe 1971, è una comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana. La donna è famosa per le sue barzellette a La sai l’ultima?, programma che le ha regalato la notorietà di cui gode oggi. Ospite nel salotto di Verissimo su Canale 5, l’attrice comica si è lasciata andare ad una lunga intervista. Tra una chiacchiera e l’altra con Silvia Toffanin, Valentina Persia ha ripercorso anche i momenti più dolorosi della sua vita come appunto la scomparsa prematura del suo compagno di vita.

“Verissimo”, Valentina Persia ricorda il compagno morto a 42 anni

Valentina Persia, ospite ieri pomeriggio negli studi di Verissimo, in onda su canale5, ha raccontato il dramma della morte del suo compagno Salvo, stroncato da una malattia congenita al cuore quattro anni dopo l'inizio del loro amore. «La morte di Salvo? Una cosa così non si supera mai, si cambia solo prospettiva. A oggi io continuo a parlare con lui e a sentirlo vicino», ha dichiarato nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin.

Valentina Persia e il dolore per la perdita del compagno

«Ho vissuto un momento molto doloroso della mia vita - ha sottolineato Valentina Persia - ma grazie a lui ho capito cosa voglia dire amare. È stato uno choc, ma oggi lo dico sorridendo perché mi ha promesso che ci sarebbe stato e continua a seguirmi. Se continuo a sorridere, lo devo a lui. Soffriva di una miocardite congenita, ogni anno insieme ha avuto un infarto, però mi aveva preparato, sapeva che sarebbe morto presto».

Il dolore ancora vivo nella sua mente

L'uomo se n'è andato all'età di 42 anni, un dolore che ancora è vivo nella sua mente. «Non si supera - ha aggiunto la comica - rimane amore per sempre, si cambia la prospettiva. Continuo a parlare con lui, continuo a mandargli le mie preghiere e spero sia sempre orgoglioso di me, come credo che la tua mamma lo sarà sempre di te» facendo riferimento alla scomparsa della mamma della conduttrice Mediaset.

Qualche curiosità in più sulla famosa attrice comica

Valentina Persia ha iniziato la sua carriera nel 1985, nella stagione di lirica e balletto, alle Terme di Caracalla. Nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia nazionale di danza. Nel 1994 ha debuttato nella trasmissione televisiva La sai l’ultima?, condotta da Pippo Franco su Canale 5, giungendo alla finale. Poi nel 1995 ha ottenuto il Diploma di recitazione al Ribalte, diretta da Pietro Garinei. Tra i programmi tv a cui ha preso parte si ricordano: Sotto a chi tocca, Tintarella di luna, L’isola dei famosi 15 e Tale e quale show. Come attrice ha preso parte a diverse serie tv, tra cui: Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie 2/3, L’onore e il rispetto – Parte seconda e Sangue caldo. Infine, ha preso parte a film come: Étoile, Teste di cocco, Nicola, lì dove sorge il sole e Buona giornata.