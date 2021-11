Valeria e Federica, 2 gemelle catanesi, eroi del quotidiano per Mattarella

Catania - Trentatrè belle storie di figlie e figli di un’Italia generosa, aperta, solidale che Sergio Mattarella ha premiato con un’onorificenza motu proprio, le ultime del suo settennato al Quirinale. Donne e uomini di diverse età, nati nel nostro Paese o che in Italia hanno deciso di vivere, che, nell’anno forse più difficile della storia Repubblicana, si sono distinti per atti di quotidiano eroismo, ma anche per il loro impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia. Ecco chi sono questi «eroi civili».

E così le gemelle catanesi Valeria e Federica Pace, 32 anni, sono Cavalieri per la creazione di una rete di sostegno per i pazienti affetti da malattie rare in Sicilia. Il Presidente Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Lo rende noto il Quirinale.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre 2021 alle ore 11.00 e riguarderà gli insigniti del 2020 e 2021.