Valzer di parroci a Modica

Modica - Il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, attese le necessità di alcune realtà ecclesiali della Diocesi, sentito il Consiglio Episcopale, ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale. Don Giorgio Cicciarella, Parroco della parrocchia Cristo Risorto in Montesano, territorio di Modica, è stato nominato Parroco della parrocchia Madonna delle Grazie in Barco, sempre a Modica, mantenendo il servizio di Cappellano all’Ospedale Maggiore di Modica-Scicli.

Don Roberto Avola è stato nominato parroco della parrocchia SS. Redentore in Quartarella a Modica.