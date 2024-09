Valzer di Prefetti in Italia, a Siracusa arriva Giovanni Signer

Dott.ssa Carolina BELLANTONI

da Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore Centrale per l’amministrazione generale e le prefetture – Uffici territoriali del Governo presso il medesimo Dipartimento