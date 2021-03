Valzer di Provveditori, a Ragusa resta Assenza

Ragusa - Viviana Assenza resta alla guida del provveditorato agli studi Ragusa. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, ha nominato come nuovo provveditore agli studi di Palermo il quarantunenne Luca Gatani. A Catania reste come provveditore Emilio Grasso. Anche a Siracusa e Agrigento non cambia nulla. Restano rispettivamente Nicola Neri Serneri e Fiorella Palumbo.