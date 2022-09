Vampa di settembre nel weekend, il meteo della settimana nel ragusano

Ragusa – Sono ancora tanti i turisti in vacanza in provincia di Ragusa e fanno bene, le previsioni del tempo non potrebbero essere migliori: poche nuvole durante il giorno e cielo limpido, ma temperature massime mai oltre i 31-32°C di massima diurna, e minime sempre attorno ai 20-21°C notturni. Solo a partire da venerdì 9 settembre è previsto un aumento, più che altro nei valori massimi che - tra le giornate di sabato 10 e domenica 11 - potrebbero tornare a toccare i 35-36°C.

Poi, già da lunedì prossimo, la colonnina di mercurio tornerà a scendere di qualche grado su tutto il territorio ibleo. I venti si manterranno deboli la mattina e moderati al pomeriggio fino a mercoledì 7, quando rinforzeranno soffiando moderati al mattino e tesi nelle ore pomeridiane e serali; nonostante il vento i mari nel Canale di Sicilia resteranno poco mossi per tutta la settimana. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.