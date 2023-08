Vanvitelli, un ciclo di studi e un tour per riscoprirne il genio

L'uomo, l'architetto, l'ingegnere, il musicologo, l'inventore: la celebrazione del 250/o anniversario della morte dell'architetto Luigi Vanvitelli sarà l'occasione per assegnare al padre del maestoso progetto della Reggia di Caserta un posto di rilievo tra gli indiscussi geni della cultura italiana.

E' l'obiettivo di un ambizioso convegno di studi nato dopo una call for papers che riunirà studiosi, storici dell'arte, ingegneri ed architetti di fama internazionale per riscoprire nuovi aspetti di questa fondamentale figura del panorama artistico del Settecento.

La sessione di studi, intitolata il Maestro e la sua eredità, si terrà alla Mole Vanviteliana di Ancona dal 7 al 9 settembre, grazie alla collaborazione tra la Regione Marche, il Comune di Ancona e la Reggia di Caserta che hanno inserito il convegno tra le celebrazioni che si sono aperte proprio a Caserta lo scorso marzo.

"E' un convegno importantissimo che mette in luce la personalità complessa di questo artista e che ha trovato la sua gloria a Caserta ma che anche nelle Marche ha portato il suo genio in progetti che hanno coniugato funzionalità e bellezza" dice il critico d'arte e sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi presentando queste giornate di studi assieme alla direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei e alle assessore alla Cultura del Comune di Ancona e della Regione Marche Anna Maria Bertini e Chiara Biondi. Insieme hanno anche promosso un "Grand Tour" Vanvitelliano nelle Marche, che passa dalla Mole Lazzaretto, l'Arco Clementino e la Chiesa del Gesù di Ancona, passando per Urbino, Macerata, Loreto, Pesaro "per far conoscere - dice Maffei sottolineando lo spirito di collaborazione tra le diverse istituzioni - l'artista in tanti dei luoghi in cui questo personaggio poliedrico ha lasciato un segno".