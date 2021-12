Variante Omicron, Pfizer: "Vaccino pronto in primavera"

Un vaccino anti Covid targato Pfizer e adattato alla variante Omicron del coronavirus pandemico sarà disponibile la prossima primavera. In un'intervista pubblicata dal quotidiano elvetico in lingua tedesca 'Blick', Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, spiega che il gruppo farmaceutico sta lavorando su due fronti: da un lato sta studiando l'efficacia dell'attuale vaccino contro le varianti di Sars-CoV-2 attualmente emergenti, e allo stesso tempo sta lavorando a una nuova versione del prodotto. Quello che si può dire al momento - evidenzia - è che, dopo la vaccinazione di richiamo, "negli adulti la protezione contro la malattia provocata da Omicron è 25 volte superiore. La terza dose ha quindi senso, soprattutto per proteggere da un decorso grave".

Covid, Usa: via libera della Fda alla pillola di Pfizer

Intanto, negli scorsi giorni è arrivato il via libera da parte della Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, alla pillola contro il Covid-19 di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il coronavirus. Lo ha annunciato la stessa Pfizer in una nota. "L'autorizzazione" della Fda "rappresenta un altro esempio di come la scienza ci aiuterà a sconfiggere questa pandemia", ha commentato l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, sottolineando che "questa terapia rivoluzionaria, che ha mostrato di ridurre in modo significativo i ricoveri e i decessi, cambierà la modalità con cui curiamo il Covid". Pfizer si è dichiarata pronta a iniziare immediatamente le consegne della sua pillola per il Covid negli Stati Uniti.