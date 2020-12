Bologna - Una canzone d'amore buttata via. Con questo tag Vasco Rossi annuncia la nuova canzone, il cui video è stato girato nottetempo in piazza Maggiore a Bologna.

"Sono appena arrivato… E il palco dov’è? Il palco, anzi, il palchetto, perché era davvero piccolo.. lo avevano montato di fronte alla basilica di San Petronio, e alle spalle e intorno avevo i portici.Sopra al palco un sacco di gente, ma a sentirci suonare c’eran quattro gatti. Sembra un enorme cerchio che si chiude...Eppure.. La piazza è rimasta praticamente uguale a quel maggio del ‘79. Quindi perfetta per essere testimone di una nuova avventura.. Quella della nuova canzone…E del prossimo disco". Il nuovo brano vedrà la luce il 1° gennaio 2021.

Il videoclip sarà diretto ancora una volta da Pepsy Romanoff e appunto sarà ambientato in Piazza Maggiore a Bologna. Sui social, il regista ha anche spiegato che: "La storia di questo nuovo video di Vasco Rossi è interamente incentrata sul suo ritorno in un palcoscenico virtuale-speciale che per questa occasione diventerà la piazza che lui conosce bene, la piazza della città in cui ha deciso di vivere, la piazza dove ci fu il suo primo concerto del 1979, Piazza Maggiore”.Per quanto riguarda, il nuovo brano di Vasco Rossi, per ora, si sa che verrà pubblicato l'1 gennaio 2021 e verrà presentato a Danza con me, il programma tv di Roberto Bolle. Sarà una canzone d'amore e sarà contenuta in un nuovo album, disponibile dopo l'estate 2021.