Vasco Rossi con la mascherina. E' uscito l'album "Siamo qui"

"Siamo qui" è il nuovo atteso lavoro da studio in uscita dal 12 novembre e firmato da Vasco Rossi, che torna in scena tra parole e chitarre, acustiche ed elettriche, poesia e voglia di far cantare il suo "popolo". Un disco "molto spontaneo e diretto, divertito e divertente" e "classic rock, in direzione ostinata e contraria, come direbbe De Andrè, rispetto alle tendenze in voga. Suonato, registrato e 'buono alla prima'. E' rock che non ha bisogno di trucchi o diavolerie per provocare e emozionare" ha spiegato il rocker di Zocca.

Tutti i suoi album sono il ritratto di un tempo, scrive Vasco: "Il bello è questo: capire, valutare, interpretare il tempo che uno vive, soprattutto imparare a conoscersi. Sono sempre io, con qualche consapevolezza in più! Che, certo, non consola. Ma indietro non si torna". "Siamo qui" sono 10 canzoni, 10 storie una diversa dall’altra, che compongono il suo sguardo ironico onirico sulla condizione umana oggi, e sulla società, contraddizioni e complicazioni comprese.

"Le canzoni sono nate per essere cantate dal vivo. Le ho scritte pensando ai live, e adesso non vedo l’ora di tornare sul palco, non sto più nella pelle, ora che il 2022 si avvicina". La scaletta, composta da canzoni che vanno dal rock visionario di "XI Comandamento" all'ironia di "Patto con riscatto", passando per le ballad e per tutti i racconti al modo di Vasco, sarà anche la protagonista dell'atteso ritorno dal vivo del rocker di Zocca.

"Vivo generalmente nel passato o nel futuro, non sono mai presente. Sul palco invece sono lì, ci sono, sono presente". Ed è lì che è proiettato ora, sul Vasco Live 2022 che inizierà a primavera, dal 20 maggio a Trento per un evento speciale per proseguire con le date già sold out e riprogrammate al 2022 (Milano, Firenze, Roma e Imola). E con quelle nuove negli stadi di altre 5 città per le quali i biglietti cominciano a scarseggiare: già sold out Bari e Torino, ce ne sono ancora per Napoli, Ancona e Messina. In tutto 11 concerti.

Per le musiche, ci sono gli autori complici di molti successi come Tullio Ferro, Roberto Casini e Gaetano Curreri, ai quali si aggiungono collaboratori più recenti come Vince Pastano, Andrea Righi, Andrea Fornili, Saverio Grandi, Saverio Principini e Simone Sello. L'album è disponibile in nove confezioni e con diversi supporti, tra cd, vinile e musicassetta. In versione digitale, "Siamo qui" è invece disponibile nei formati classico, in alta definizione, nel formato spatial audio Dolby Atmossu Apple Music, oltre che in in versione Enhanced con il commento di Vasco alle canzoni, disponibile su Amazon Music.