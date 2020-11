Vasco Rossi di notte in piazza Maggiore. Gira nuovo video

Bologna - Ciak, si gira. Vasco Rossi ha girato un video ieri notte in piazza Maggiore a Bologna. Si tratta del video del suo nuovo singolo in uscita con l'anno nuovo. "Stiamo facendo qualcosa di entusiamante", dice Vasco rivolgendosi alla telecamera. Al centro della piazza una sedia vuota illuminata da un occhio di buio. Vasco indossava un berretto di lana.

Non è la prima volta che Vasco gira un videoclip a Bologna, ma è la prima che lo fa recitando personalmente. "Parlerà d'amore e di rinascita". Prima una prova, poi la registrazione all'ombra di San Petronio. Piazza Maggiore è stata recintata per permettere le riprese in sicurezza e molti cittadini si sono chiesti cosa stesse accadendo. Un camion è passato a bagnare la piazza per darle un effetto cangiante.

Cameraman, fonico, una piccola troupe che lo hanno seguito dalle 18 fino a tarda notte. Il rocker di Zocca sta registrando in città il video per il suo nuovo singolo che dovrebbe chiamarsi 'Sei come sei' e uscirà il primo gennaio 2021.