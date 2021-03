Vasco Rossi nuovo album a novembre: "Sarà di forma e di sostanza"

Dopo l'uscita l'1 gennaio del singolo "Una canzone d'amore buttata via", Vasco Rossi annuncia via social quando verrà pubblicato il tanto atteso nuovo album che è ancora in lavorazione: "Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva". Il rocker di Zocca spiega poi: "Sarà un disco di forma e di sostanza!".

Attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram, Vasco ha parlato del suo nuovo progetto discografico, del quale non è ancora stato reso noto il titolo. L'ultimo album di inediti, "Sono Innocente", risale al 2014. Il cantante ha esordito dicendo: "Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo", ricordando di aver prediletto negli ultimi anni la pubblicazione dei singoli perché "preferivo soddisfare la mia esigenza comunicativa".

Ai suoi fan, il rocker di Zocca spiega quanto sia positivo per lui il lavoro in studio: "Di questi tempi mi trovo in una routine fatta di musica. Immerso nel mio progetto. Ogni giorno, per qualche ora lavoro al mio prossimo disco. E mi sento bene". Il post si chiude con hashtag come #nuoviorizzonti #nuovoinizio, simboli di una sorta di rinascita dal momento negativo che stiamo vivendo.