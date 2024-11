Veicoli commerciali: i vantaggi del noleggio

Per molti professionisti e aziende avere a disposizione dei buoni veicoli commerciali è fondamentale. Sono mezzi da usare durante il lavoro, e devono avere specifiche caratteristiche per essere davvero funzionali.

Oltre a ciò non va dimenticato tutto quello che riguarda le spese. Ogni spesa in più può avere un suo peso nel bilancio di una attività. Da questo punto di vista una buona soluzione potrebbe essere il noleggio lungo termine veicoli commerciali. Questa formula è caratterizzata da costi trasparenti e certi, e mette al riparo da ogni genere di imprevisto. Non ci sono spese aggiuntive, e può essere l’ideale sia per chi ha bisogno di un singolo furgone, sia per chi vuole mettere in campo un'intera flotta di veicoli aziendali.

Nessuna preoccupazione per l’usura

Il noleggio a lungo termine può durare per diversi anni, e alla sua conclusione non bisogna far altro che restituire il veicolo commerciale, senza nessun costo da sostenere. Può essere l’occasione ideale per avviare un nuovo noleggio, e mettersi alla guida di un furgone completamente nuovo.

Passando da un noleggio all’altro non ci si deve più preoccupare dell’usura del mezzo e del suo chilometraggio. In questo modo si ha la certezza di essere al volante di un mezzo performante, che usi le ultime tecnologie e che presenti una buona efficienza energetica.

Niente costi a sorpresa

Il principale vantaggio del noleggio a lungo termine è l’assenza di costi aggiuntivi. Essenzialmente il cliente deve solo pagare il canone mensile, mentre il resto degli oneri economici sono a carico dell’azienda proprietaria del veicolo. Queste imprese si occupano della manutenzione ordinaria, di quella straordinaria, dell’assicurazione RCA, del bollo auto e di molto altro. In più potrebbe essere previsto anche il soccorso stradale, un servizio che può rivelarsi utile in molte occasioni.

Per chi ha bisogno di un mezzo da usare durante il lavoro si tratta di fattori da non sottovalutare. Ogni spesa aggiuntiva va infatti a influenzare il bilancio di un professionista o di un'impresa. Avere dei costi certi, al contrario, può rivelarsi un notevole vantaggio dal punto di vista economico.

La scelta del veicolo

Il noleggio a lungo termine inizia con la scelta del veicolo e con la determinazione di alcuni parametri. Per quanto riguarda i modelli disponibili non ci sono particolari limiti. Affidandovi a una buona azienda sicuramente riuscirete a trovare un furgone che si adatta alla vostra attività lavorativa, tenendo a mente fattori come la grandezza e il tipo di motore.

Oltre a ciò vanno definiti sia la durata del noleggio a lungo termine, sia i chilometri che si possono percorrere prima di incorrere in maggiorazioni dei costi. In base a tutti questi elementi si può infine determinare con certezza il costo del canone mensile.

Consigliamo di fare attenzione alla presenza di una “tolleranza” relativa al chilometraggio, presente in molti accordi di questo tipo.

Infine vi ricordiamo che con il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali si può viaggiare anche all’estero. Ciò è molto importante per chi usa il proprio furgone per andare anche in altri Paesi, come può capitare a coloro che vivono a poca distanza dai confini.