Ragusa - Si vende un fabbricato tra la via Mario Leggio n.204 a Ragusa, la via Cartia e la via Xiumè, composto da un locale negozio a piano terra, della superficie catastale di 71 metri quadri, con ingresso da via Mario Leggio 204, da tre vani e accessori al primo piano e da tre vani e accessori al secondo piano, con sottotetto a tre elevazioni, con ingresso da via Xiumè n.42 e area sovrastante libera, il tutto confinante con le tre dette vie.

