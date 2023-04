Vendi anche tu su Vinted? Attenzione al fisco

La nota piattaforma di compravendita permette di vendere abiti, scarpe, accessori e molto altro ancora ma

occhio al fisco su Vinted. Ci sono alcuni casi in cui devi dichiarare obbligatoriamente i tuoi guadagni, altrimenti rischi grosso

Vinted è una piattaforma gratuita, online di compravendita di abbigliamento e accessori di seconda mano che è stata fondata nel 2008 in Lituania. In pochi anni, Vinted è diventato uno dei siti di shopping più popolari in Europa, con oltre 45 milioni di utenti registrati in 13 paesi. La piattaforma è nota per la sua interfaccia intuitiva, la facilità di utilizzo e l’ampia selezione di prodotti disponibili.

Vinted: adesso bisogna comunicare i guadagni

Vinted: da quest’anno chi guadagna di più deve comnuicare i propri guadagni al fisco

Questa funziona come un mercato virtuale in cui gli utenti possono vendere, comprare e scambiare abbigliamento e accessori di seconda mano. Gli utenti possono creare un profilo gratuito su Vinted e iniziare a vendere i propri prodotti. Quando un utente pubblica un articolo in vendita, viene richiesto di fornir una descrizione dettagliata del prodotto, il prezzo e le condizioni di spedizione.



I venditori sono tenuti a pagare una piccola commissione sul prezzo di vendita, che viene detratta automaticamente dal pagamento. Una volta che un acquirente ha acquistato un articolo, il venditore riceve il pagamento e può organizzare la spedizione. Gli acquirenti possono effettuare il pagamento tramite carta di credito o PayPal, e i venditori possono scegliere di spedire tramite posta o di organizzare il ritiro locale.

Il successo di Vinted è dovuto in parte alla sua natura sostenibile e all’attenzione per l’ambiente. Il sito incoraggia gli utenti a riciclare i loro vestiti, dando loro la possibilità di guadagnare soldi extra e ridurre l’impatto ambientale della moda. Inoltre, Vinted ha collaborato con organizzazioni di beneficenza, come la Croce Rossa e Oxfam, per donare vestiti usati e non venduti.

Tuttavia, in alcuni casi, è necessario comunicare alcune informazioni fiscali alla piattaforma. Dal 1° gennaio 2023, gli utenti che effettuano più di 30 vendite in un anno o che guadagnano più di 2000 euro dalle loro transazioni in un anno devono comunicare il modello DAC 7 alla piattaforma.

Il modello DAC 7 è un documento fiscale che deve essere compilato da chiunque effettui vendite transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea. Il modello contiene informazioni sulle vendite effettuate, sulle imposte pagate e sui clienti a cui sono state effettuate le vendite. La comunicazione del modello DAC 7 a Vinted è necessaria perché la piattaforma deve comunicare le informazioni fiscali agli enti fiscali competenti dell’Unione Europea. Questo aiuta gli enti fiscali a monitorare le attività di vendita transfrontaliere e a prevenire frodi fiscali.

È importante notare che la comunicazione del modello DAC 7 non ha costi aggiuntivi per gli utenti di Vinted, e la piattaforma si occupa di tutto il lavoro amministrativo. Gli utenti di Vinted devono solo assicurarsi di tenere traccia delle proprie vendite e dei loro guadagni in modo da poter compilare il documento.