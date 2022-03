Venerdì a Ragusa i funerali di Giovanni Azzara e Rosa Nobile

Ragusa - Si terranno domattina, alle 10,30 in cattedrale a San Giovanni Battista, a Ragusa, i funerali di Giovanni Azzara e Rosa Nobile, morti due giorni fa in un tragico incidente stradale in contrada Coffa, in territorio di Chiaramonte Gulfi. Rosa Nobile è morta sul colpo, mentre il marito Giovanni Azzara, elisoccorso al Cannizzaro di Catania, è morto poche ore dopo.

Scrive la Mondial Granit, la ditta dove Giovanni Azzara ha lavorato per decenni: "Ci sono giorni in cui non vorresti svegliarti, in cui vorresti chiudere gli occhi e pensare che sia tutto solo un brutto sogno. Giovanni Azzara non c'è più. Il nostro Giovanni Azzara!

Un brutto incidente stradale lo ha portato via e lo ha strappato all'affetto del figlio, dei parenti, di tutti coloro che gli hanno voluto bene, di tutti noi della Mondial Granit e dell'Azienda Agricola Damigella che lo abbiamo conosciuto, stimato e che gli abbiamo voluto bene. Come lui ne ha voluto a noi donando gli anni più belli della sua vita a questa azienda, la sua seconda grande famiglia. Giovanni, insieme alla carissima Rosa, moglie affettuosissima e inseparabile, lascia un vuoto incolmabile.

Giovanni, Sei stato maestro di vita, amico, onesto collaboratore e insuperabile leader per tutti noi che abbiamo lavorato con te. Tutti noi abbiamo appreso da te e porteremo sempre in noi ciò che tu ci hai trasmesso. Avevi appena iniziato un periodo nuovo e più leggero della vita. Ma non hai fatto in tempo a goderlo appieno. Sei andato via troppo presto. A noi non rimane che stringerci intorno a Salvatore e alla sua cara Elisa.

Ciao Giovanni, ciao Rosa.

Grazie di essere stati con noi".