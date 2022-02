Venti di guerra nel Mediterraneo, nuovo potente radar militare a Portopalo

Portopalo di Capo Passero, Siracusa - Due milioni di euro saltano per realizzare due potenti radar militari. Le zone scelte per collocare questi nuovi radar sono quelle di Porto Paolo di Capo Passero, nel siracusano, e Favignana (Trapani). Insorge il parlamentare europeo Ignazio Corrao e non è disposto a stare in silenzio neanche il sindaco di Favignana, Francesco Forgione. Corrao chiama in causa la Commissione europea, che ha messo a disposizione le somme occorrenti, quanto il governo nazionale. “Da qualche giorno – svela – sono partiti i lavori per realizzare i due nuovi sistemi radar che saranno integrati nella Rete radar costiera della Marina militare. I lavori costeranno oltre 2 milioni di euro e sono finanziati dal Fondo di Sicurezza Interna 14-20, dunque con soldi dell’Unione europea. Il governo fornisca immediatamente le informazioni tecniche che permettano la valutazione degli impatti da parte di periti indipendenti. Per Corrao “nel silenzio generale, il governo sta compiendo l’ennesima operazione di militarizzazione in Sicilia, con l’intenzione di deturpare due paradisi come Favignana e Portopalo di Capo Passero, installando due potentissimi radar militari”. E allora “serve una mobilitazione dei cittadini e delle istituzioni a tutti i livelli per difendere questi due territori straordinari. Stanno trasformando la Sicilia in una piattaforma di guerra, fermiamoli”.

I lavori sono già iniziati: “Chiediamo – dice Forgione – delucidazioni e informazioni al ministero della Difesa e al governo regionale al fine di avere certezze sull’impatto ambientale e sulla tutela della salute dei cittadini che vivono nella nostra isola. È chiaro che, per quanto ci riguarda, come amministrazione comunale, ci opporremo a nuovi processi di militarizzazione del nostro territorio in contrasto con la vocazione naturalistica, ambientale e turistica delle isole Egadi”.

Ma quello che emerge è il fatto che le aule Parlamentari di Roma e Palermo sono state tenute all’oscuro, si tratta di decisioni deliberate dalla Marina militare al di fuori dei circuiti parlamentari: “Indegno per un paese democratico – sottolinea Corrao – il velo di silenzio che circonda questa operazione. Non si conoscono le caratteristiche tecniche dei radar militari e per di più le istituzioni locali non sono state neanche avvisate del progetto, nonostante l’impatto fortissimo sulla salute della comunità e sull’ambiente, attraverso l’inquinamento elettromagnetico. Per questo ho chiesto alla Commissione di intervenire urgentemente per valutare il danno che i radar, pagati con i fondi Ue, potrebbero provocare su siti vincolati per la ricchezza della biodiversità, che la stessa Unione Europea dovrebbe tutelare. Il governo – conclude Corrao – fornisca immediatamente le informazioni tecniche che permettano la valutazione degli impatti da parte di periti indipendenti. Non si possono continuare a sacrificare pezzi di territori dell’isola per la militarizzazione, come è stato fatto a Lampedusa e Pantelleria. Sono al fianco delle comunità locali che in queste ore si stanno mobilitando”.