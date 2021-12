Vento freddo e mare forza sei sulla Sicilia VIDEO

Messina – La webcam del portale meteo di Milazzo trema sotto le raffiche di vento, che da stamani stanno spazzando lo Stretto. Il mare forza sei sta creando seri problemi nei collegamenti navali per le Eolie. Da Milazzo questa mattina è partita solamente la nave Laurana della Siremar che oltre Vulcano, Lipari e Salina tenterà di raggiungere anche Panarea e Stromboli. Rimangono isolate Filicudi e Alicudi.

Ferma in porto Lipari anche la nave della Green Fleet, utilizzata per il trasporto dei rifiuti nelle isole minori. Mare mosso pure sul versante ovest: nel secondo video siamo a Pantelleria. Nella notte, invece, un violento nubifragio si abbattuto su Palermo: nel terzo filmato la zona di Ficarazzi, completamente invasa dall’acqua. Stamani nel capoluogo, a causa della pioggia e del vento, il ponteggio di un edificio in ristrutturazione accanto alla sede della Regione è crollato su alcune auto parcheggiate.

Nel nord della Sicilia sono numerosi in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco e polizia municipale per far fronte, in particolare, agli allagamenti delle strade. Anche il sud dell'Isola e la provincia di Ragusa sono sferzati dai venti ma al momento non si registrano disagi: secondo le previsioni meteo, almeno per i prossimi giorni saranno risparmiati dai rovesci.