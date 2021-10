Vergogna e imbarazzo per l’infiorata trapanese

Trapani - Arte floreale per chiedere a Maria di sciogliere i nodi della mafia, della droga, della violenza, del razzismo della disoccupazione. E dell'aborto, come fosse una sciagura o un reato e non un passo doloroso e insindacabile a cui tante donne sono costrette loro malgrado, nel diritto alla tutela sanitaria. Accade all’11esima edizione della manifestazione "Scalinata di San Domenico - Art & Fiori" sul tema "Maria che sciogli i nodi", patrocinata dal Comune di Trapani. E’ questo il “nodo”: il patrocinio di una istituzione. Dei 18 scatti postati dall’amministrazione locale sulla propria pagina ufficiale Facebook ce n’è uno, quello in copertina, che sta suscitando indignazione e incredulità: una specie di corona mortuaria con dentro un feto e la didascalia "Maria scogli il nodo dell'aborto".

E’ stata la foto più commentata di tutte, soprattutto dal pubblico femminile, e non con dei complimenti: “Maria sciogli il nodo del bigottismo, che è meglio”; “Madonna sciogli i nodi dell'ipocrisia degli obiettori di coscienza, garantisci a tutte le donne di scegliere autonomamente per la propria vita e la propria salute, consenti loro di poterlo fare in condizioni di igiene e sicurezza, proteggi i diritti civili e la laicità di stato, benedici tutte le leggi che proteggono le donne e dona la ragione a chi si permette di colpevolizzarle per l'esercizio di un diritto”. Solo per citare due delle risposte che hanno ottenuto più like.

In un secondo post, il sindaco Giacomo Tranchida entra direttamente nell’agone difendendo la bontà della scelta di patrocinare opere “su temi attuali ed assolutamente laici” e riconoscendo che “vi è anche una particolare inclinazione spirituale e religiosa su alcuni temi che può non trovare d'accordo tutti, così come rassegnatomi per le vie brevi, ma l’opera va comunque letta nel suo insieme e con il debito di rispetto democratico delle idee e sensibilità di tutti”. Ma di rispetto per le donne e per la legge 194, in vigore da 43 anni e risultato di anni di battaglie per la civiltà, ce n’è ben poco.

Tranchida parla di “approccio laico” quando, con ogni evidenza, non ha idea di cosa sia: ma quale “nodo” gli si è stretto in testa per paragonare la tutela sanitaria dell’aborto alla criminalità organizzata o all’inquinamento? Come se i veri “nodi” non fossero la povertà, la violenza sessuale e gli altri drammi che stanno dietro a scelte tanto estreme. “Una foto legittima all'interno di una manifestazione cattolica, ma offensiva per le donne se postata nel sito istituzionale del Comune" attacca il Pd provinciale, chiedendo (senza ottenerlo) di rimuovere lo scatto. Secondo il primo cittadino, esecrare una legge dello Stato è normale condivisione di idee e sensibilità. Non c’è niente di male, caro sindaco, a chiedere scusa ogni tanto e ammettere di aver sbagliato anziché arrampicandosi sugli specchi per difendere l’indifendibile.