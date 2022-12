Verifiche sismiche, a Ragusa oggi a scuola dalla terza ora

Ragusa - Verifiche post terremoto per gli edifici sensibili di Ragusa. Lo comunica il sindaco del capoluogo ibleo, Peppe Cassi': "Su indicazione della protezione civile regionale, a seguito della scossa sismica delle 21:26, gli edifici più vulnerabili, in particolare scuole ed ospedali, saranno sottoposti a verifica. Pertanto, oggi 9 dicembre le lezioni in tutte le scuole di Ragusa inizieranno dalla terza ora".

