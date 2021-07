Vescovo La Placa nomina Monsignor Asta vicario generale

Ragusa - Il Vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha nominato monsignor Sebastiano Roberto Asta vicario generale con la formula “donec aliter provideatur”. L’uso di questa formula conferisce a monsignor Asta tutte le prerogative proprie del suo ufficio “finché non si provveda in modo diverso”: da una parte non è quindi prevista una scadenza e, d’altra, il Vescovo si riserva di provvedere altrimenti, qualora lo ritenga opportuno, dopo aver meglio conosciuto la Diocesi che guida da appena qualche giorno. Prima di assumere l’incarico, monsignor Asta, ha emesso la professione di fede e prestato giuramento.

«Sono certo – ha commentato il Vescovo monsignor Giuseppe La Placa – che con la sua consolidata esperienza saprà dare il Suo valido apporto per il bene della nostra Diocesi».

Monsignor Asta ha già svolto il ruolo di vicario generale della Diocesi di Ragusa dal 4 ottobre 2016 al 28 dicembre 2020 quando, con la rinuncia di monsignor Carmelo Cuttitta, fu designato amministratore apostolico. Originario di Comiso, 60 anni, monsignor Asta è stato ordinato presbitero il giorno 31 maggio 1986. Ha conseguito la licenza in Catechetica e il diploma in bioetica e sessuologia. È stato vicario parrocchiale nelle parrocchie San Giovanni Battista, Madonna delle Lacrime e Santa Maria Goretti, in Vittoria, nonché parroco delle parrocchie San Giuseppe, in Comiso, e Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.. in Ragusa. È stato anche direttore della PP.OO.MM. e dell’Ufficio per la pastorale del lavoro, nonché vicario foraneo della zona pastorale di Ragusa-San Giacomo Bellocozzo e membro della Commissione per la formazione permanente del clero.