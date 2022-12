Via Sirna, il nuovo manager Asp a Ragusa è Giuseppe Drago

Ragusa - L'assessora regionale alla Sanità Giovanna Volo ha perfezionato stamattina la nomina del dottor Giuseppe Drago a commissario dell'Asp di Ragusa. Succede a Gaetano Sirna, che reggeva ad interim l'ufficio dopo l'addio di Angelo Aliquò.

Al Policlinico di Palermo è stato invece nominato Salvatore Iacolino, che dopo essere stato direttore generale dell'Asp di Palermo è stato europarlamentare per Forza Italia e di recente è tornato all'attività in campo sanitario come direttore amministrativo dell'Asp di Caltanissetta. Prende il posto di Alessandro Caltagirone, che proprio a Caltanissetta è direttore generale e che finora aveva retto il Policlinico ad interim.

A Ragusa, invece, la promozione è di fatto interna: il nuovo commissario è Giuseppe Drago, finora direttore sanitario dell'ospedale di Vittoria. Anche in questo caso subentra a un interim: al momento, infatti, l'azienda era retta da Gaetano Sirna, manager del Policlinico di Catania. Sempre in tema di nomine, infine, la giunta ha prorogato entrambi gli incarichi di dirigente generale affidati ad Antonio Martini: il tecnico arrivato in Sicilia dal ministero dello Sviluppo economico resterà in carica fino al 31 dicembre sia al dipartimento Energia che ai Rifiuti, dove regge l'interim.