Viadotto Salso, abbattuto l'ultimo tratto: l'esplosione di dinamite VIDEO

Caltanissetta - A poche settimane dall’abbattimento della prima parte, oggi è stata fatta esplodere con più cariche di dinamite anche la seconda sezione del vecchio viadotto Salso, per consentire - da novembre - i lavori della nuova Ss 640 che collegherà il capoluogo nisseno allo svincolo per la A19 Palermo-Catania, bypassando così la deviazione oggi presente per raggiungere l’autostrada.

"Serviranno circa otto mesi per ricostruire il nuovo viadotto Salso - annuncia il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri - che avrà tutti gli standard di sicurezza dettati dalla Comunità europea. Contiamo di demolire entro fine anno anche il vecchio Viadotto San Giuliano". Ecco, di seguito, alcuni video diffusi in Rete da aziende e operai che hanno lavorato alla deflagrazione.