Viaggi low cost con EasyJet. Una scelta di investimento sicura

La easyJet Airline Company Limited, nota semplicemente come easyJet, è una compagnia aerea a low-cost con sede nell'aeroporto di Londra Luton, nel Regno Unito, e numerose sedi in Gran Bretagna e nel resto d'Europa. In Italia, la sua sede centrale è l'aeroporto di Milano-Malpensa. Essendo una compagnia aerea low-cost, i vantaggi per i passeggeri sono molteplici, soprattutto per chi cerca il risparmio nelle proprie vacanze.Inoltre, le destinazioni raggiungibili volando low-cost sono molto varie e, soprattutto, fuori dal comune, in quanto queste compagnie atterrano in aeroporti secondari di città di provincia. In questo modo è più facile per gli utenti raggiungere quei luoghi unici che caratterizzano una regione di qualsiasi Paese. Questo rappresenta anche un notevole risparmio sui trasferimenti da aeroporti lontani al luogo che si vuole visitare.Tuttavia, quando si tratta di viaggi aerei, anche easyJet non è esente da ritardi o cancellazioni. Affrontare queste situazioni diventa un'esperienza gestibile con easyJet.

Infatti, in caso di tali eventualità, la compagnia aerea garantisce di sovvenzionare i costi sostenuti dagli utenti a causa di tali inconvenienti. In questo caso, è possibile richiedere un rimborso easyJet per ritardo volo e, in questo modo, l'investimento del viaggio è assicurato.

In caso di cancellazione del volo, easyJet garantisce un posto sul prossimo volo disponibile o, se necessario, una partenza immediata tramite altre compagnie aeree. In caso di ritardo del volo, la compagnia prevede di rendere l'attesa più sopportabile con i suoi voucher di ristoro, pensati per offrire comfort e soddisfazione in quei momenti imprevedibili.Tuttavia, i risarcimenti vanno oltre. Infatti, per i voli in ritardo di 2 ore su distanze fino a 1500 km, l'utente ha diritto a ricevere i buoni della compagnia del valore di 4,50 €. Per ritardi di 3 o più ore, come nel caso di voli oltre i 1500 km, è disponibile la compensazione più adeguata.Nel raro caso in cui la compagnia aerea non sia in grado di fornire i voucher, easyJet garantisce un rimborso completo dello stesso importo, a condizione che l'utente presenti le relative ricevute.Ma la particolarità non finisce qui. Se l'attesa si prolunga oltre le 5 ore, easyJet offre la possibilità di cambiare il volo in una data successiva, in base alla disponibilità dei posti. In alternativa, l'utente può scegliere di cancellare il volo in ritardo e richiedere un rimborso completo. In tutti i casi, sia il team di terra in aeroporto che il Servizio Clienti saranno a disposizione per assistere l'utente durante tutto il processo.In caso di ritardi che si protraggono fino a notte inoltrata, easyJet coordinerà la sistemazione del cliente, assicurandogli di trascorrere la notte in tutta comodità e tranquillità. I dettagli sulle opzioni di hotel e trasporto saranno disponibili in aeroporto; tuttavia, se il cliente sceglie di tornare al proprio domicilio, la compagnia è disposta a rimborsare il costo ragionevole del trasporto fino a un indirizzo locale, sia con i mezzi pubblici che con un taxi condiviso. In caso di reclamo, si consiglia di conservare le ricevute, che sono fondamentali per dimostrare le spese sostenute.Nel caso in cui il trasporto non venga fornito, la compagnia aerea coprirà i taxi, gli autobus o i servizi di metropolitana locale da e per gli aeroporti, escludendo i costi irragionevoli come le limousine private.Nell'interesse del comfort del cliente, easyJet si impegna a garantire che gli hotel forniscano la cena (esclusi gli alcolici) e la colazione.

Nell'improbabile caso in cui l'hotel non sia in grado di fornire il vitto, la compagnia si impegna a rimborsare fino a un importo calcolato equivalente a 25 sterline per persona al giorno.Per chi viaggia per rappresentanza, easyJet mantiene la regola fondamentale: in caso di cancellazione o ritardo, il risarcimento spetta al passeggero e non alla compagnia. Questo vale sia per i dipendenti pubblici che per i dipendenti di aziende private.Sebbene easyJet si impegni a fornire un'esperienza priva di preoccupazioni, l'acquisto di un'assicurazione di viaggio è sempre un consiglio prezioso. Questa assicurazione può essere un toccasana in situazioni impreviste, offrendo una protezione aggiuntiva in caso di cancellazioni, smarrimento del bagaglio, emergenze mediche o voli in ritardo.

Infine, l'ammissione di colpa da parte di una compagnia aerea in caso di ritardo del volo è limitata ad alcuni scenari eccezionali, noti come "circostanze straordinarie". Queste situazioni comprendono ad esempio eventi meteorologici avversi, che sfuggono al controllo dei responsabili delle compagnie aeree. Tuttavia, è fondamentale indagare se altri voli sono stati autorizzati al decollo in condizioni simili, il che potrebbe indicare un problema intrinseco della compagnia aerea piuttosto che una precauzione logica in termini di sicurezza aerea. Il Regolamento europeo 261, tuttavia, descrive in dettaglio le circostanze straordinarie che possono influire sui normali programmi di volo e consente di valutare con maggiore precisione se i ritardi siano effettivamente attribuibili a circostanze straordinarie o se la compagnia aerea possa essere direttamente responsabile.