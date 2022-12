Viaggiare all’estero senza conoscere lingue straniere, mai così facile

Quasi tutti gli italiani, al giorno d’oggi masticano un po’ di inglese. Tra hello, sorry e goodbye, in qualche modo basta conoscere poche parole di questa lingua per poter navigare all’estero, almeno nei Paesi anglofoni. L’inglese è ovviamente la lingua franca del nostro pianeta, ed è utilizzatissima ormai anche nel mondo del lavoro e quello dell’intrattenimento, tanto che alcune parole d’oltremanica sono entrate di diritto nel linguaggio parlato, e scritto, italiano.

In questo mondo sempre più internazionale le distanze sembrano ridotte e sono sempre di più gli italiani che decidono di visitare Paesi stranieri. Che fare però se il posto in cui abbiamo deciso di passare le vacanze non è anglofono? Per fortuna un po’ di preparazione e la tecnologia possono aiutarci anche se non ne parliamo la lingua.

Non solo Paesi anglofoni

Complici i prezzi dei voli aerei sempre più bassi e la facilità di prenotare un viaggio con pochi clic online, magari ispirati da un post su Instagram o un video su YouTube che ci mostra le bellezze di una destinazione di cui non sapevamo nemmeno l’esistenza, siamo sempre di più a scegliere di passare il nostro tempo libero all’estero. Ovvio, Londra o New York sono tappe imperdibili per qualsiasi turista, ma il mondo è molto più vasto e non sempre l’inglese può esserci utile. Fortunatamente per noi questa lingua è ormai insegnata praticamente in tutto il mondo, ma se in certi Paesi ormai i cittadini parlano l’inglese quasi come madrelingua, in altri casi la questione è molto diversa.



Ma non solo, se le persone che abitano in Paesi non anglofoni possono masticare un po’ di inglese, i servizi, le notizie e le infrastrutture saranno giustamente pensate con al centro la lingua locale. Proprio per questo conoscere almeno parole e frasi base della lingua del Paese che andremo a visitare può essere estremamente importante, nonché una porta verso la cultura del luogo. Ciò non significa però che dobbiamo imparare a parlare in modo fluente queste lingue!

La tecnologia può aiutarci nella comunicazione

Per fortuna in aiuto ci arrivano diversi strumenti tecnologici che possono accompagnarci durante il viaggio e che possono permetterci di arrivare senza sapere quasi nessuna parola della lingua del Paese che stiamo visitando. Ovviamente, però, ciò significa dipendere al 100% da questi strumenti, cosa che potrebbe risultare difficile se intendiamo visitare luoghi remoti in cui la connessione internet non è disponibile o in cui non sarà possibile caricare lo smartphone, o semplicemente se siamo il tipo di persone che preferisce interagire con gli altri senza la mediazione di un device.

Anche senza dipenderne del tutto, questi strumenti possono essere senza dubbio utili. Tra questi spicca ad esempio il traduttore vocale automatico di Google Translate, perfetto quando le due parti non parlano una parola di inglese o non conoscono nessuna lingua in comune.



Per farlo funzionare non bisogna far altro che registrare una frase e Google la tradurrà in versione scritta e vocale nella lingua scelta. In alternativa possiamo affidarci alle tante app disponibili sui principali app store come il Play Store che offrono dizionari e frasari nella lingua che ci serve. Ma non solo, alcuni siti come Learninglingo mettono a disposizione delle comodissime guide delle parole e delle frasi più comuni e utili per i viaggiatori in una determinata lingua con tanto di appunti sulla giusta pronuncia.

Ci sono infine app che sembrano quasi magiche perché permettono di tradurre le etichette dei prodotti o le scritte che vediamo in giro. Basta inquadrare col telefono la frase che vogliamo tradotta e voilà! Questa opzione è particolarmente utile per quando si viaggia in Paesi che usano altri sistemi di scrittura e le cui parole da tradurre sono quindi difficili da inserire manualmente nei traduttori online.

Trucchi e consigli per farci capire all’estero

Il modo migliore viaggiare in un Paese di cui non conosciamo la lingua è però quello di arrivare almeno in parte preparati, utilizzando poi sul luogo gli strumenti tecnologici a nostra disposizione. Farlo non deve essere noioso né difficile! Possiamo ad esempio iniziare a seguire pagine online dedicate all’apprendimento di quella determinata lingua, o seguire qualche video-lezione online pubblicata da insegnanti madrelingua. Possiamo anche guardare serie tv o film sottotitolati, per familiarizzare non solo con la pronuncia e il suono della lingua, ma anche con la cultura in cui andremo a tuffarci.



Potremo, magari in compagnia e sotto forma di gioco e quiz, imparare anche il sistema di scrittura in cui la lingua viene scritta, se non viene utilizzato l’alfabeto latino, conoscenza che sarà sicuramente utilissima sul posto e ci permetterà di leggere agilmente i cartelli stradali e le indicazioni.

Se ovviamente non potremo imparare a parlare fluentemente la lingua, le nozioni che ci torneranno più utili, ricapitolando, saranno quelle relative alla pronuncia, alla lettura delle parole e quelle relative alla conoscenza di parole base per salutare, chiedere informazioni e chiedere aiuto.





Visitare un Paese di cui non conosciamo la lingua, e in cui l’inglese è poco parlato, non deve più spaventarci. Con un po’ di preparazione e il supporto di siti web e applicazioni, possiamo organizzare un viaggio indimenticabile senza intoppi!