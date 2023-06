Viaggiare in Australia: cosa fare prima di partire in vacanza?

L'Australia è una meta ambita da migliaia e migliaia di turisti ogni anno per molteplici ragioni: paesaggi mozzafiato, spiagge sabbiose, foreste pluviali e un'incredibile varietà di esperienze naturali.

La Grande Barriera Corallina, poi, un paradiso per gli appassionati di immersioni, è una delle meraviglie naturali del mondo. La fauna unica, come i canguri e i koala, affascina i visitatori di tutte le età. Le sue città vivaci, come Sydney e Melbourne, offrono un mix di cultura, gastronomia e stile di vita cosmopolita.

L'Australia è, quindi, un luogo dove avventure, bellezze naturali e scoperte culturali si fondono in un'esperienza indimenticabile.

Ma quali sono i documenti di cui munirsi prima di partire alla volta dell’Australia e cosa fare prima di mettersi in viaggio?

Scopriamolo nel prossimo paragrafo!

Consigli utili per partire per l’Australia

Prima di partire per una vacanza in Australia, ci sono diverse cose importanti da fare per essere certi di godere di un viaggio senza intoppi.

Ecco una lista di cose da considerare:

● Passaporto e visto Australia: verifica che il tuo passaporto sia valido per almeno sei mesi oltre la data prevista di partenza. Inoltre, assicurati di ottenere il visto turistico per l'Australia.

● Assicurazione viaggio: è consigliabile ottenere un'assicurazione viaggio che copra spese mediche, evacuazione sanitaria e cancellazione del viaggio. Controlla i dettagli della polizza per assicurarti che copra tutte le tue necessità durante il viaggio.

● Vaccinazioni: verifica se ci sono vaccinazioni obbligatorie o consigliate per visitare l'Australia. Consulta il tuo medico o un centro di vaccinazione per conoscere le raccomandazioni più aggiornate.

● Salute e sicurezza: assicurati di avere accesso a un'assistenza sanitaria adeguata durante il tuo viaggio. Verifica se il tuo piano di assicurazione sanitaria copre le spese mediche all'estero o considera l'opzione di acquistare un'assicurazione sanitaria internazionale. Familiarizza anche con le norme di sicurezza e le linee guida per i viaggiatori in Australia.

● Cambio valuta: se necessario: cambia la tua valuta in dollari australiani prima di partire o una volta arrivato in Australia. Puoi farlo presso le banche, gli uffici di cambio o gli sportelli automatici presenti negli aeroporti o nelle principali città.

● Pianifica l'itinerario e prenota alloggio: decidi quali città o regioni desideri visitare e pianifica un itinerario generale. Prenota in anticipo gli alloggi, specialmente durante i periodi di alta stagione, per assicurarti di avere sistemazioni disponibili.

● Comunicazione: verifica se il tuo operatore telefonico offre piani di roaming internazionale per l'Australia o considera l'acquisto di una scheda SIM locale una volta arrivato.