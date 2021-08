Vicoli e Sapori 2021, ricordando Pippo Pirruccio

Palazzolo Acreide- Anche quest’anno Vicoli&Sapori è tornata ma ancora una volta con una short edition. La pandemia da Covid 19 ha fatto sentire i suoi effetti anche in questo 2021 ma nonostante tutto il desiderio di stare insieme e condividere la buona cucina dell’Associazione e dei sette ristoratori che la compongono è stata forte.

Durante la short edition, la cena a 14 mani dello scorso mercoledì 28 luglio alla Tenuta San Marco è stato ricordato un carissimo amico di Vicoli&Sapori ossia il maestro Pippo Pirruccio, per tutti Peppe Caprice.

Pippo Pirruccio è scomparso a 67 anni, in seguito ad grave una malattia, lo scorso 18 Maggio, lasciando in tutti noi un caro e dolce ricordo.

Alla cena erano presenti alcuni rappresentanti dell’associazione Duciezio di cui il maestro Pirruccio faceva parte che lo hanno voluto ricordare preparando il dolce che faceva parte delle sette portate della cena.

Il docle della serata era una ricetta del maestro Pippo Pirruccio di 42 anni fa, composto da Pan di Spagna, crema alla ricotta e cioccolato. Il tutto racchiuso poi tra due cialde di cannolo, una vera prelibatezza che ricordava i sapori della torta delle nostre nonne della domenica, ricca e genuina come lo era lui.



Ricordando Pippo Pirruccio

Pippo Pirruccio era dal 1981 l'artefice con il compianto Nunzio Cannata, della pasticceria Caprice, che è diventa un baluardo della tradizione dolciaria del territorio ibleo

Negli ultimi anni la sua passione era diventata quella di preparare la granita con gli ingredienti tradizionali e gli antichi utensili, rielaborando la “nivariata” di ricotta ma non solo.

Proprio per l’edizione di Vicoli&Sapori del 2019, durante il press tour aveva preparato per i giornalisti il gelo di anguria o di Mellone con due elle come direbbero a Palermo, una spettacolare cassata siciliana ed infine ci aveva deliziato con la granita fatta proprio davanti ai nostri occhi, alla vecchia maniera.

Schietto, sincero ed umile amava il suo lavoro e ci metteva passione e cosa non da poco non si risparmiava di condividere le sue ricette che conservo gelosamente.

Sempre impegnato nella preparazione dei dolci della tradizione, Pirruccio aveva la passione della frutta Martorana che era sempre presente nel suo bar.



Durante la serata è stato trasmesso proprio un video con i momenti più belli trascorsi durante l’ultima edizione di Vicoli&Sapori a Palazzolo Acreide del 2019, nella sua versione originale, tra i vicoli. E' stato emozionante rivedere sullo schermo il maestro mentre preparava la sua granita.



- Pippo Pirruccio è stato il collante tra la nostra Associazione Duciezio e Vicoli e Sapori e lui aveva un sogno, ci ha detto Salvatore Farina, Presidente dell’Associazione Duciezio ricordandolo.

Il sogno del grande maestro Pippo Pirruccio era dquello di preparare un grande cannolo siciliano, da Guinness!!!

Noi faremo del nostro meglio insieme all’Associazione Duciezio ha aggiunto, Salvatore Gallo, il Sindaco di Palazzolo Acreide.

Arrivederci alla prossima edizione di Vicoli e Sapori con la speranza e l'augurio che il Cannolo in memoria del maestro Pirruccio prenda forma.