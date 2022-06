VIDEO cielo sull'Etna di Gianni Tumino riceve premio

Ragusa - Il video di Gianni Tumino in timelapse che ritrae un cielo stellato sopra un temporale sull’Etna e intitolato “THE STARS OVER THE STORM”, si è aggiudicato il 1° premio, nella sezione timelapse, del PHOTO NIGHTSCAPE AWARDS 2022,concorso bandito annualmente dall’Associazione francese “Chasseurs de Nuits” ed arrivata quest’anno alla sua 9a edizione. Al concorso partecipano annualmente astrofotografi di tutto il modo, in diverse sezioni, che quest’anno erano cinque: Foto dalla città, Paesaggi Notturni, Bianco e Nero, Smartphone e Timelapse.

Il tema è sempre lo stesso: coniugare le bellezze del cielo con quelle del paesaggio. Il video vincitore è stato realizzato il 17/04/2021 da Chiaramonte Gulfi (RG), a circa 80 km. in linea d’aria dall’ Etna, utilizzando diverse fotocamere con obiettivi di varia focale. Questo il video in versione 4K: