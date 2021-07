Vietato vendere souvenir mafiosi: fino a 500 euro di multa FOTO

Cinisi - Divieto di vendita di souvenir e oggetti che richiamano o esaltano la mafia: l'ordinanza di Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi, vuole mettere un freno alla degenerazione di un fenomeno annoso. Magliette e accendini con la faccia del padrino, pupazzetti con lupare, targhe con frasi che richiamano la subcultura di Cosa nostra. "Ancora oggi - afferma il primo cittadino del comune palermitano -, persiste il rischio concreto che possa trovare nuova linfa in atti e atteggiamenti tendenti a creare le condizioni sociali per una rivitalizzazione” non solo della presenza criminale ma di una mentalità arcaica, contrapposta alla cultura della legalità.

Quest’anno a Taormina c’è stata una rivolta contro i dolci "Mafiosi al pistacchio" e "Cosa nostra alle mandorle". L’anno scorso in Germania la pizzeria “Falcone e Borsellino” fu costretta a cambiare nome per gli interni imbarazzanti. Tre anni fa intervenne addirittura l’Ue per stoppare la catena di ristoranti spagnoli "La Mafia se sienta a mesa". Solo per citare qualche esempio dei più vistosi. Ora siamo ai gadget.

Inutile promuovere iniziative di sensibilizzazione ed emancipazione se in edicole, tabacchi, bancarelle e negozi viene proposto il boss come elemento caratteristico e distintivo del soggiorno sull’Isola, da regalare o riportare a casa come ricordo. L'inosservanza dell'ordinanza è punita con una multa da 100 a 500 euro ma resta comunque un sconfitta il fatto che, nel paese di Peppino Impastato, ci sia ancora bisogno di una nota ufficiale delle istituzioni per arginare la deriva. E che sia l’unico comune ad averla adottata in tutta la Sicilia, in cui i cliché diventando brand.