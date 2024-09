Vigili del fuoco, Erich Granata lascia comando di Ragusa

Ragusa - L’arch. Erich Granata, che dal 20 dicembre 2023 ha diretto il Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, lascerà l’incarico di Comandante dei vigili del fuoco di Ragusa per andare a dirigere il Comando Vigili del fuoco di Enna. L’architetto Erich Granata dal prossimo 30 settembre lascerà il posto all’Ing. Augusto Alessio Fonti nominato Primo Dirigente lo scorso aprile e in servizio nel Corpo Nazionale dal dicembre del 1990. Durante la propria carriera ha svolto diversi incarichi da funzionario direttivo in diversi Comandi, da ultimo nella funzione di vice Comandante al Comando di Caltanissetta dal quale proviene.