Villa Maria, casa di riposo in Ragusa, festeggia 16 anni

Ragusa - 16 anni e non sentirli! Ieri Villa Maria, casa di riposo in Ragusa, ha festeggiato 16 anni di attività. Graditissimo ospite il missionario comboniano padre Sebastiano Amato che ha impartito una benedizione speciale ai degenti, agli operatori, alla titolare signora Maria Pulichino e ai parenti presenti invitati.

Dopo il taglio della torta lo scambio di regali da parte degli operatori, dei parenti e degli anziani che hanno raccolto delle somme di denaro destinate al regalo per la titolare e per i bambini del Congo per il tramite dello strepitoso missionario.