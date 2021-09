Vincenzo Pelligra, il 18enne judoka sciclitano convocato ai Mondiali FOTO

Scicli – Tornato dai Campionati europei juniores in Lussemburgo, con al collo la medaglia di bronzo di judo categoria 73 kg, Vincenzo Pelligra (foto) e il papà allenatore Maurizio non hanno molto tempo per rilassarsi e festeggiare. Sono anni che il giovane atleta del centro sportivo sciclitano Koizumi, maggiorenne da un mese, conquista trofei ma fra poco è atteso dalla prova finora più importante della sua carriera: tornerà sul tatami per i Mondiali juniores a Olbia, in Sardegna, dal 6 al 10 ottobre.

"Tutti hanno disputato ottimi incontri - conferma Dario Romano, uno dei preparatori del team azzurro -, hanno affrontato gli avversari con tenacia e caparbietà, anche quando il sistema di recupero ai quarti non ci ha concesso un’altra opportunità. Adesso ci prepareremo al meglio per i Mondiali con l’auspicio di avere tutta la squadra a disposizione nelle condizioni migliori possibili". E poi chissà, guardando al futuro, le Olimpiadi di Parigi non sono così lontane.