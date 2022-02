Vincita nei blackjack online e possibilità di vincita nei casinò fisici

Il blackjack è uno dei giochi più conosciuti online e uno dei preferiti per le persone che giocano presso i casinò. Il Blackjack è uno dei giochi più apprezzati dai giocatori perché c’è la più alta probabilità di vincita per i propri giocatori ed è anche conosciuto perché il giocatore è il primo a decidere e a compiere le azioni. Un altro aspetto fondamentale da prendere in considerazione è sicuramente il fatto che meno mazzi si utilizzano maggiore è la possibilità per gli scommettitori. In questo gioco infatti è possibile utilizzare da 1 a 8 mazzi e a seconda di quanti se ne utilizzano cambia la probabilità di vincita per il giocatore. Per riuscire a vincere un blackjack è necessario avere un asse e una carta con il valore 10. Una domanda che si pongono sempre gli utilizzatori dei casinò online è sicuramente: qual'è la probabilità di vincita nel blackjack giocando online e qual'è la probabilità di vincita nel blackjack giocando nei casinò fisici? Non c’è una risposta esatta perché dipende molto dal tipo di giocatore che siete. Per esempio per i principianti che decidono di approcciarsi al mondo dei casinò è meglio optare per il blackjack online perché permette di praticare molto di più rispetto ai casinò dal vivo. Online è anche possibile utilizzare i bonus senza deposito per poter iniziare a giocare senza spendere dei soldi. Ma come funziona un bonus senza deposito? Per bonus senza deposito si intende una somma di denaro che viene messa a disposizione per gli iscritti per poter fare una puntata gratuita. Normalmente bisogna accedere al sito, fare la registrazione e inviare un proprio documento di identità. Poi basterà selezionare il proprio bonus di benvenuto preferito e aspettare che venga accreditato sul proprio conto. Normalmente rimane attivo per circa 7 giorni. Sarà necessario puntare anche una certa quantità di denaro per poter utilizzare il bonus senza deposito.

è più conveniente il blackjack dal vivo?

Sicuramente nei casinò dal vivo la probabilità di vincita rimane praticamente uguale a quella di giocare online anche se il livello di sfida aumenta in modo molto alto perché ovviamente ci sono dei veri e propri professionisti mentre giocando online ci sarà più possibilità di incontrare persone alle prime armi. Giocando online è altrettanto sicuro e permette di avere un'offerta ampia di blackjack da utilizzare, i bonus e le promozioni saranno molto di più rispetto a un casinò dal vivo, i metodi di pagamento supportati sono moltissime, hanno licenze valide e offrono una totale sicurezza ai propri utenti. In tutti i casinò online è sempre presente un servizio clienti che supporta i propri clienti in qualsiasi evenienza. Molte volte online c’è anche la possibilità di giocare con un croupier dal vivo per poter riprodurre la sensazione di giocare come in un casinò reale. Per quanto riguarda la probabilità di vincita per i blackjack innanzitutto bisogna prendere in considerazione la possibilità di aumentare la probabilità di vincita. Ma come si calcola questa probabilità? Normalmente quando esce una carta con il valore 10 o l’asso il vantaggio del banco aumenta nei confronti del giocatore che a sua volta avrà meno possibilità di vincita. All’incontrario invece quando dal mazzo viene girata una carta dal valore minore cioè compreso tra il 2 e il 7, il vantaggio del giocatore aumenta e diminuisce la probabilità da parte del banco di gioco. Il blackjack è l’unico gioco dove le probabilità di vincita si possono in qualche modo manipolare, anche se dipende dalle regole del gioco e da come escono le carte. Un’altra strategia da prendere in considerazione è la regola del soft 17, ovvero questa regola impone al banco di chiamare una carta quando il suo 17 è formato da un asse soft, cioè un asse che in quelle circostanze può valere sia 1 sia 11. Ciò a cui bisogna fare riferimento è sempre le carte e quindi non è possibile stabilire con certezza quale sia il modo di blackjack che offre più possibilità di vincita ai propri utenti. Spetterà quindi al giocatore decidere a quale dei due modi approcciarsi ossia ai casinò dal vivo se siamo giocatori più esperti e con più conoscenza oppure ai casinò online se vogliamo praticare e mettere in gioco le nostre abilità.